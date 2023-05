6e biennale du verre Musée d’Art et d’Histoire de Colombes, 13 mai 2023, Colombes.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:00, 21:00 ⤏ 21:30, 21:30 ⤏ 22:00, 22:00 ⤏ 22:30, 22:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

**6ème biennale du verre**

Du 1er avril au 15 juillet 2023

Principale invitée, Anne-Lise Riond Sibony, artiste pluridisciplinaire se forme aux métiers du verre à l’UrbanGlass New-York puis au Cerfav Vannes-le-Châtel. Ses pièces sont dans de nombreuses collections, visibles notamment au Musée des Arts Décoratifs et au Mus Verre.

Vous découvrirez ses œuvres déclinées autour des thèmes des têtes, des bouteilles et de la biologie, ainsi que les créations d’artistes qui l’inspirent et font lien avec son travail.

Une programmation de rencontres et d’ateliers accompagne cette exposition événement !

Musée d'Art et d'Histoire de Colombes 2 rue Gabriel Péri 92700 Colombes

Le Musée d’Art et d’Histoire de Colombes présente une riche collection diversifiée basée sur les artiste y ayant vécu ou créé et l’histoire de la ville notamment liée à celle des Jeux Olympiques de 1924 :

Dès l’Ancien Régime, Colombes est le théâtre où se jouent des destins exceptionnels : la reine Henriette d’Angleterre (1609-1669), veuve de Charles Ier d’Angleterre décapité par la révolution de Cromwell, vient y passer ses dernières années. Sur l’île de Moulin Joly, Claude-Henri Watelet aménage un des premiers jardins pittoresques au siècle des Lumières, à découvrir en maquette ainsi que le village de Colombes en 1780.

Le développement industriel de Colombes au XIXe et XXe siècle est marqué par des noms illustres : le parfumeur Guerlain, les téléphones Ericsson, les pneus Goodrich puis Kleber… Flacons, téléphones, maquettes de voitures et d’avion ou autre pneus nous plongent avec délice dans un passé pas si lointain (e téléphone à cadran de notre enfance).

Le passé sportif de Colombes

Les amateurs de sport se régaleront autour des collections narrant l’épopée sportive du stade Yves du Manoir qui débuta son histoire avec les Jeux Olympiques de 1924 et resta le haut lieu des rencontres sportives en France jusqu’à la rénovation du Parc des Princes au début des années 1970.

La collection Beaux-Arts

Du XVIIe au XXe siècle, les dessins, peintures, estampes et sculptures du musée témoignent de la variété de la création artistique au cours des siècles. Au fil de vos pas, découvrez des peintures de fleurs de Gustave Bienvêtu, des estampes abstraites et colorées d’Asger Jorn, le Triomphe de David, une classique peinture d’histoire, un sage portrait de femme réalisé par la sulfureuse Victorine Meurent, modèle du peintre Manet.

Saturday 13 May, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30

The Doves Museum of Art and History presents a rich and diverse collection based on the artists who lived or created there and the history of the city notably linked to that of the Olympic Games of 1924: From the time of the Ancien Régime, Colombes was the theatre of exceptional destinies: Queen Henriette of England (1609-1669), widow of Charles I of England beheaded by the Cromwell Revolution, spent her last years there. On the island of Moulin Joly, Claude-Henri Watelet built one of the first picturesque gardens in the Enlightenment, to be discovered as a model as well as the village of Colombes in 1780. The industrial development of Colombes in the 19th and 20th centuries was marked by illustrious names: the perfumer Guerlain, the Ericsson phones, the Goodrich tires and then Kleber… Bottles, phones, models of cars and airplanes or other tires plunge us with delight into a not so distant past (a dial phone of our childhood).

The sporting past of Colombes Sports enthusiasts will deli

