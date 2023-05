Performance/Concert : Des Forces vont se déplacer Musée d’art et d’histoire de Cholet, 13 mai 2023, Cholet.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30, 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Performance / installation immersive qui marie une sculpture cinétique connectée, de la vidéo et de la musique électronique jouée en direct. Depuis plusieurs années, Antoine Birot conçoit des dispositifs obéissant à un principe : l’énergie se transforme en force et de cette force, naît le mouvement. Un équilibre qui traverse aussi l’humain et tout système vivant.

Musée d’art et d’histoire de Cholet 27 avenue de l’abreuvoir, 49300 Cholet, Maine-et-Loire, Pays de la Loire, France 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

http://www.cholet.fr/musee-art-histoire.php

Le Musée d’Art et d’Histoire propose de découvrir une collection d’exception dans des espaces vastes et lumineux où cohabitent sculptures, peintures et objets de mémoire. La visite se décline en deux temps autour de galeries passionnantes dédiées principalement à l’histoire des guerres de Vendée et à l’évolution de l’Art du XVIe au XXe siècle.

© Musée d’art et d’histoire

Saturday 13 May, 19:30, 22:00

The Museum of Art and History proposes to discover an exceptional collection in vast and luminous spaces where sculptures, paintings and objects of memory coexist. The visit takes place in two stages around exciting galleries dedicated mainly to the history of the Vendée Wars and the evolution of art from the 16th to the 20th century.

Museum of Art and History

Crédit : © Des Forces vont se déplacer / Antoine Birot