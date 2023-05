Carte Blanche au conservatoire municipal de musique et de danse de Périgueux Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord, 13 mai 2023, Périgueux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Carte Blanche au conservatoire municipal de musique et de danse de Périgueux ! Les élèves et professeurs vous proposent un parcours musical plein de surprises…

Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord 22 cours Tourny, 24000 Périgueux 24000 Périgueux Dordogne Nouvelle-Aquitaine Proche du centre ville, à 5 mn de la Cathédrale Saint-Front ; en face la Préfecture ; à 20mn à pied de la gare.

http://www.perigueux-maap.fr

Le Musée d’Art et d’Archéologie du Périgord est un musée encyclopédique dont les collections qui vont de la préhistoire à l’art contemporain en passant par l’Afrique ou l’Océanie permettent de découvrir aussi bien le patrimoine local que le patrimoine universel.

Saturday 13 May, 20:00 Carte Blanche at the Périgueux Municipal Conservatory of Music and Dance European Night of Museums 2023

The Art museum and museum of Archaeology of Périgord is an encyclopaedic museum to which the collections which go of the prehistory to contemporary art via Africa or Oceania allow to discover as well local heritage as universal heritage.

Crédit : ©maap