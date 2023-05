L’ART VOYAGEUR objets d’ici et d’ailleurs Musée d’art et d’archéologie de Laon, 13 mai 2023, Laon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

La petite histoire d’œuvres qui ont voyagé, avant de rejoindre les collections du musée du Pays de Laon.

Voyage depuis le bout du monde et les cinq continents, voyage autour de la Méditerranée, voyage en Europe… Ces œuvres apportent leur lot d’exotisme cher aux collectionneurs du XIXe siècle et illustrent les échanges entre des sociétés qui se découvrent, s’intéressent mutuellement, commercent ou se font la guerre, déplaçant les hommes mais aussi les objets d’art.

Certaines œuvres incitent au voyage et d’autres évoquent quelques grands voyageurs qui, pour des raisons artistiques, scientifiques ou militaires, connurent la gloire loin de chez eux.

Toutes les facettes des riches collections d’art et d’archéologie du musée sont représentées, avec bon nombre d’objets inédits.

Et puis, à travers les éléments exposés, il y a toujours un voyage dans le temps qui nous transporte et nous fait rêver…

Exposition jusqu’au 20 août 2023.

Musée d’art et d’archéologie de Laon 32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon 02000 Laon Aisne Hauts-de-France

http://ville-laon.fr

Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C.

Saturday 13 May, 20:00

Art museum and museum of archaeology and Romance chapel of the templars (XIIth century). Collection of Fine Arts (paintings(paints), sculptures, earthenwares, furniture) medieval in the XIXth century. Collection of regional archaeology of prehistoric time(period) in Renaissance. Collection of Mediterranean archaeology (Egypt, Cyprus, Greece, Italy): art and life around the Mediterranean Sea of the Bronze Age in Ier century AD

Crédit : © Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon