Visite des collections permanentes Musée d’art et d’archéologie de Laon, 13 mai 2023, Laon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Venez (re)découvrir les riches collections d’archéologie régionale (préhistoire, protohistoire, époques gallo-romaine et médiévale), d’antiquités méditerranéennes et de Beaux-Arts.

Musée d’art et d’archéologie de Laon 32 rue Georges-Ermant, 02000 Laon 02000 Laon Aisne Hauts-de-France

http://ville-laon.fr

Musée d’art et d’archéologie et chapelle romane des templiers (XIIe siècle). Collection de beaux-arts (peintures, sculptures, faïences, mobilier) du moyen âge au XIXe siècle. Collection d’archéologie régionale de l’époque préhistorique à la Renaissance. Collection d’archéologie méditerranéenne (Egypte, Chypre, Grèce, Italie) : l’art et la vie autour de la Méditerranée de l’âge du bronze au Ier siècle après J.-C.

Saturday 13 May, 20:00

Art museum and museum of archaeology and Romance chapel of the templars (XIIth century). Collection of Fine Arts (paintings(paints), sculptures, earthenwares, furniture) medieval in the XIXth century. Collection of regional archaeology of prehistoric time(period) in Renaissance. Collection of Mediterranean archaeology (Egypt, Cyprus, Greece, Italy): art and life around the Mediterranean Sea of the Bronze Age in Ier century AD

Crédit : © Musée d’art et d’archéologie du Pays de Laon