La Nuit dessinée Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel, 13 mai 2023, Compiègne.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Dessinez, imaginez et réinventez les collections du musée en participant à la réalisation d’une fresque collective dans la salle d’animation.

En continu durant la Nuit.

Musée d’art et d’archéologie Antoine Vivenel 2 rue Austerlitz, 60200 Compiègne 60200 Compiègne Oise Hauts-de-France Coordonnées GPS: 49.417674 I 2.820661

http://www.musee-vivenel.fr

Installé dans un bel hôtel particulier de la fin du XVIIIe siècle, le musée Antoine Vivenel abrite de précieux témoignages des plus brillantes civilisations de l’Europe et de la longue histoire de Compiègne, résidence favorite des souverains français: exceptionnelle collection de vases grecs, peintures, sculptures et objets d’art du Moyen-âge au XIXe siècle.

Crédit : ©Les musées de Compiègne