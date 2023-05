Visite sensorielle Musée d’archéologie Tricastine, 13 mai 2023, Saint-Paul-Trois-Châteaux.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Visite sensorielle

——————

### les Musées accordent leurs sens !

Les sens seront à l’honneur en suivant un fil rouge qui conduira pas à pas le visiteur dans la découverte de l’univers de la nature avec l’exposition sur la truffe du Tricastin et de l’histoire avec l’exposition du musée d’archéologie.

Musée d’archéologie Tricastine Place Castellane, 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

http://www.musat.fr

Le musée d’archéologie tricastine a été créé en 1986, mais c’est seulement depuis 2005 qu’il dispose, en attendant une vraie structure muséale, d’une salle d’expositions temporaires. Il a pour vocation de conserver, restaurer et présenter au public les collections issues du territoire du Tricastin, de Montélimar à Orange et du Rhône jusqu’à Nyons, et notamment des collections issues des fouilles. Atouts majeurs : – Nombreuses mosaïques gallo-romaines, dont une très bien conservée de 108 m² (sol d’une salle à manger) – Tabernacle juif du XVe siècle (unique en Europe) – Très belle collection de vaisselles en verre romaine – Maquettes.

© Musée d’archéologie tricastine

Saturday 13 May, 20:00

The museum of tricastine archaeology was created in 1986, but it is only since 2005 which it arranges, while waiting for a real structure muséale, of a room of temporary exhibitions(exposures). He(It) has as vocation to keep(preserve), to restore and to present to the public collections existent from the territory of Tricastin, from Montélimar to Orange and from the Rhône to Nyons, and in particular from collections existent from excavations(searches). Major assets(trump cards): – Many Gallo-Roman mosaics, of which one very well kept(preserved) by 108 m ² (ground of a dining room) – Jewish Tabernacle of the XVth century (unique(only) in Europe) – very beautiful collection of Roman glassy dishes(crockery) – Models.

© Museum of tricastine archaeology

Crédit : ©s.falcon