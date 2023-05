Atelier participatif d’art préhistorique « Laisse une trace à Terra Amata ! » Musée d’Archéologie de Nice – site de Terra Amata, 13 mai 2023, Nice.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Visite libre . Gratuit

Atelier participatif d’art préhistorique « Laisse une trace à Terra Amata ! »

Pour finir cette soirée spéciale, nous proposons, aux enfants comme aux adultes, de venir découvrir l’art de l’époque des chasseurs / cueilleurs. L’occasion de laisser sa trace sur une grande « fresque préhistorique participative » ou de repartir avec les œuvres réalisées, en famille, en souvenir de la soirée.

Musée d’Archéologie de Nice – site de Terra Amata 25 boulevard carnot 06300 NICE 06300 Nice Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Libre pour la Nuit des Musées

Le musée de Terra Amata conserve, à l’emplacement même du site, les vestiges laissés par des Homo erectus niçois, il y a 400 000 ans. On peut y découvrir le comportement et le mode vie de ces hommes, à la fois si proches et si éloignés de nous, qui avaient installé leurs cabanes sur une plage et chassaient des éléphants, des cerfs et des lapins. Ils avaient également allumé des feux, au centre de leurs habitats successifs, et ainsi aménagé des foyers qui sont parmi les plus anciens découverts au monde.

La nouvelle muséographie des galeries d’exposition permanente, intégrant les derniers résultats des recherches scientifiques, permet de redécouvrir ce site majeur. Sont ainsi présentés l’environnement de ces hommes, qui chassaient des rhinocéros dans les marais du fleuve Paillon, durant une période tempérée de type méditerranéen, leur outillage avec notamment les célèbres bifaces, mais aussi leurs habitats successifs qui étaient constitués de cabanes en bois. Autour du grand moulage d’un des sols du site, de nouveaux dispositifs muséographiques ainsi qu’une présentation renouvelée des collections sont aussi proposés au public.

Crédit : ©MiniDariusT