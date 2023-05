« La lampe de Caïus ou la vie quotidienne à Cemenelum » Musée d’Archéologie de Nice – site de Cimiez, 13 mai 2023, Nice.

« La lampe de Caïus ou la vie quotidienne à Cemenelum »

Les lampes à huiles permettaient de s’éclairer durant l’époque romaine. Nous nous proposons de suivre l’itinéraire d’une des lampes de la collection du musée, dite de « la dame à la toilette », pour découvrir la vie quotidienne des habitants de la cité antique de Cemenelum.

Les collections du site de Cimiez concernent les âges des métaux, l’antiquité et se développent jusqu’au haut Moyen Age. Elles concernent la vie de Cemenelum et de la province des Alpes Maritimae, à travers les nombreux objets et documents officiels ou privés découverts lors des fouilles archéologiques de 1950 à 1969 dans le site, mais aussi au-delà. En effet, des objets de toute la région ainsi que ceux découverts dans l’épave de la Fourmigue C au large de Golfe-juan, sont présentés. Vous pourrez ainsi cheminer au travers de la ville antique de Cemenelum, capitale de la province des Alpes Maritimae, après la fin de la conquête des Alpes par Auguste et l’organisation du territoire ligure, qui présente, l’amphithéâtre, trois ensembles thermaux complets, des rues, un réseau d’égouts, une schola, une domus et des boutiques. Majoritairement du IIIe siècle, ces vestiges comportent en fait différentes époques de construction du Ier au VIIe siècle. Un mur du Ier siècle limite les thermes du nord. Cet ensemble thermal du nord présente une salle froide, frigidarium ayant conservé une élévation de plus de 10 mètres. Pourvue d’un bassin, elle est en communication avec les salles chauffées, le tepidarium (salle tiède), le sudatorium (étuve) et les deux caldaria (salles chaudes).

The collections of the site of Cimiez concern the ages of metals, the antiquity(antique) and develop up to high Middle Ages. They concern the life of Cemenelum and of the province of the Alps Maritimae, across the numerous objects and official or deprived documents discovered during archaeological excavations(searches) of 1950 to 1969 in the site, but also beyond. Indeed, objects of all region as well as those discovered in the wreck of Fourmigue C off Gulf – Juan, are presented. You will be able so to walk through the ancient city of Cemenelum, capital of the province of the Alps Maritimae, after the end of the conquest of the Alps by Augustus and the organisation of the territory ligure, which presents, the amphitheatre(lecture hall), three complete thermal sets(groups), of streets, a network of sewers, a schola, a domus and shops. Predominantly of the IIIth century, these vestiges contain in fact different times(periods) of construction of Ier in the VIIth century. A wall of Ier century limits the thermal baths of the North. This thermal whole North presents a cold room, a frigidarium having kept(preserved) an elevation of more than 10 metres. Provided with a pond, she is on the line to rooms heated, the tepidarium (tepid(warm) room), the sudatorium (étuve) and two caldaria (hot rooms).

