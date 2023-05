Spectacle Musée Cognacq-Jay, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:10, 21:00 ⤏ 21:40 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit sur inscription obligatoire sur place 30 minutes avant le début de chaque séance dans la limite des places disponibles.

Durée : 40 minutes . Gratuit

Le Musée Cognacq-Jay vous propose de découvrir ses collections en nocturne et de vous immerger dans l’univers sonore et visuel du XVIIIe siècle grâce à la performance d’Anne Perbal intitulée _Le Chignon_.

Au cours de ce spectacle, un chignon “à la Marie-Antoinette” est élaboré sous les yeux du public. Une fois coiffée et habillée d’une robe à paniers, la chorégraphe Anne Perbal réalise une performance dansée au son de la voix d’une soprano a capella. Une plongée dans le XVIIIe siècle avec ses illustres compositeurs : Grétry, Haydn, Rameau, ou encore Gluck. Des chants composés par Marie-Antoinette elle-même seront également donnés. Chorégraphie : Anne Perbal Chant : Daphne Corregan Coiffure : Deborah Schaller.

Musée Cognacq-Jay 8 rue Elzévir 75003 Paris 75003 Paris Paris Île-de-France Métro : Saint-Paul, Chemin-Vert, Rambuteau / Bus : 29, 69, 76, 96

http://www.museecognacqjay.paris.fr

Inauguré en 1929, le musée Cognacq-Jay conserve la collection d’œuvres d’art réunie et léguée à la Ville de Paris par Ernest Cognacq (1839-1928), fondateur des Grands magasins de la Samaritaine. Comme beaucoup de riches amateurs de son époque, Ernest Cognacq vouait une admiration particulière à l’art du XVIIIe siècle qui était redevenu depuis le Second Empire l’expression même de l’élégance et du raffinement. Selon sa volonté, le musée, qui ouvrit après sa mort, reçut son nom ainsi que celui de sa femme, Marie-Louise Jay. Il fut d’abord installé dans un bâtiment contigu à « la Samaritaine de luxe », annexe de son magasin au nº25 du boulevard des Capucines. La fermeture de ce magasin en 1974, puis la vente des immeubles, ont conduit au transfert de la collection comprenant de grands noms tels Boucher, Fragonard, Tiepolo, Chardin, Houdon ou Canaletto. C’est l’hôtel Donon, au cœur du Marais, rare exemple d’une maison de ville de la fin du XVIe siècle, qui fut choisi pour l’accueillir en 1990. En 2014, la muséographie du musée a été entièrement revue avec la collaboration étroite du couturier français Christian Lacroix, offrant un regard plus contemporain sur ce goût du XVIIIe siècle cher à Ernest Cognacq.

Saturday 13 May, 19:30, 21:00

Inaugurated in 1929, the Cognacq-Jay Museum preserves the collection of works of art collected and bequeathed to the City of Paris by Ernest Cognacq (1839-1928), founder of the Samaritan department stores. Like many rich amateurs of his time, Ernest Cognacq held a special admiration for the art of the eighteenth century, which had become again since the Second Empire the very expression of elegance and refinement. According to his wishes, the museum, which opened after his death, was named after him and his wife, Marie-Louise Jay. It was first installed in a building adjoining «la Samaritaine de luxe», annex of its store at nº25 of the boulevard des Capucines. The closing of this store in 1974, then the sale of the buildings, led to the transfer of the collection including big names such as Boucher, Fragonard, Tiepolo, Chardin, Houdon or Canaletto. It is the Hotel Donon, in the heart of the Marais, a rare example of a town house of the late sixteenth century, which was chosen to welcom

Crédit : © Cie Anne Perbal