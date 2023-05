Visite libre du musée Christian Dior Musée Christian Dior, 13 mai 2023, Granville.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit | Sur inscription http://musee-dior-granville.com/fr/billetterie-2/

Christian Dior, le génie d’un créateur, découverte des collections du musée

La décision en 1988 de faire de la Villa Les Rhumbs, maison d’enfance du couturier un musée dédié à l’œuvre et à la vie de Christian Dior, fait de Granville, la ville natale du couturier, l’écrin et la source d’inspiration déterminante d’un parcours personnel à dimension universelle. De Granville à l’Amérique en passant par Paris ou Londres, Christian Dior a marqué de son empreinte les lieux qu’il a traversés, tout autant que ces derniers l’ont façonné.

Trois escales, réparties sur les trois niveaux de la villa, témoignent de la créativité du couturier, largement influencé par son enfance granvillaise, jusqu’à l’extension des frontières de l’empire Dior dans le monde entier. Les œuvres exposées sont majoritairement issues du fonds du Musée Christian Dior, à l’exception de quelques prêts des musées normands, et de Dior Héritage pour des pièces contemporaines inspirées de la cité natale du couturier et de l’histoire familiale.

Musée Christian Dior Villa Les Rhumbs, Rue d’Estouteville, 50400 Granville Cherbourg-Octeville 50400 Granville Manche Normandie

http://www.musee-dior-granville.com

Le Musée Christian Dior, autrefois maison d’enfance du célèbre couturier, est un lieu de mémoire dédié au rayonnement de la vie et de l’œuvre de Christian Dior, de son enfance à Granville jusqu’au succès mondial de sa maison de couture. Il est l’unique « Musée de France » labellisé consacré à un couturier. En juin 2012, il a également obtenu le label « Maison des Illustres » qui honore les maisons d’hommes et de femmes ayant marqué l’histoire de notre pays dans tous les domaines de la création.

Saturday 13 May, 20:00

The Christian Dior museum, in the past house of childhood of the famous fashion designer(dressmaker), is a commemorative site devoted to the influence(radiation) of life and of work of Christian Dior, of its childhood to Granville up to the worldwide success of its house of sewing. It is the unique(only) «Museum of France» labelled devoted to a fashion designer(dressmaker). In June, 2012, he(it) also obtained the label «House of the Famous» which honours the houses of men(people) and of women having made history of our country in every field of creation.

