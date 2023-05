Visite sonore immersive au Musée Chintreuil Musée Chintreuil, 13 mai 2023, Pont-de-Vaux.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:45, 20:45 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Visite sonore immersive dans les salles d’expositions permanentes et temporaires. Diffusions du document sonore « prendre l’air du temps ».

Musée Chintreuil 66 rue de Lattre de Tassigny, 01190 Pont-de-Vaux 01190 Pont-de-Vaux Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Ancien hôtel particulier réaménagé en 1999, le musée Chintreuil surprend par sa qualité et sa diversité de collections : histoire, Beaux Arts, calligraphie et son fameux cabinet de curiosités, avec son veau à deux têtes et son poussin à quatre pattes.

Saturday 13 May, 19:30, 20:45

Old(Former) mansion redeveloped in 1999, the Chintreuil museum is a surprise by its quality and its diversity of collections: history(story), Fine Arts, calligraphy and its famous cabinet(office) of curiosity, with its calf(veal) in two heads and its chick on all fours.

Crédit : ©Ministère de la culture