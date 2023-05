Visite guidée dans une ambiance tamisée Musée château de Pontécoulant, 13 mai 2023, Pontécoulant.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

. Gratuit

Découvrez le château dans une ambiance tamisée avec des bougies Led….

Musée château de Pontécoulant 14110 Pontécoulant 14110 Pontécoulant Calvados Normandie à 55 km de Caen – RN1313 Sortie Aunay-sur-Odon/Villers Bocage

http://www.chateaupontecoulant.wix.com/pontecoulant

Situé dans le bocage normand à quelques kilomètres de Condé-sur-Noireau, le Domaine de Pontécoulant raconte l’histoire d’une famille noble normande. Cette charmante demeure, meublée du XVIe et XVIIIe siècle, présente des décors et mobiliers traduisant le mode vie de ses anciens occupants.

Saturday 13 May, 19:30

Located in the Norman bocage a few kilometres away from Condé-sur-Noireau, the Domain of Pontécoulant tells the story of a Norman noble family. This delightful house, furnished(filled) with the XVIth and XVIIIth century, presents of decorations(sets) and furnitures translating mode life of his old(former) occupants.

Crédit : ©I.legrusley