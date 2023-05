« Quelle Belle Epoque ! » Musée Charles Milcendeau, 13 mai 2023, Soullans.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

« Quelle Belle Epoque ! » disait Alain James d’Ayzac, faites un bond dans le début du 20e siècle en découvrant la **nouvelle exposition du Musée Charles Milcendeau** ! Les collégiens du territoire présenteront également leur travail dans le cadre du dispositif national « La classe, l’oeuvre ! ».

Lors de cette soirée, le répertoire musical de **Mélanie Le Cam et Benjamin Goudédranche (chant, guitare)** vous plongera dans les folles nuits de cette belle époque ! En deuxième partie de soirée, assistez à la **projection du film « Colette » de Wash Westmoreland** sur grand écran dans le jardin du musée. **L’artiste photographe Laura Aubrée et son assistant Ramsés Rodriguez Silva** seront également présents pour réaliser des **portraits à l’ancienne** comme au XIXème siècle.

_Avec la participation de l’association Autrefois Challans._

Pour aller plus loin :

La **Micro-Folie**, musée numérique situé à Saint-Jean-de Monts, proposera une visite sur la thématique ** »Milcendeau et ses contemporains »** à 18h (durée de 45 minutes) à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées.

Musée Charles Milcendeau Le Bois Durand, 85300 Soullans, Vendée, Pays de la Loire, France 85300 Soullans Vendée Pays de la Loire Mer : 10 km; Puy du Fou : 100 km; Marais poitevin : 130 km

http://www.musee-milcendeau.fr

Le musée est consacré au peintre Charles Milcendeau. Dans un écrin de verdure, vous découvrez la surprenante maison-atelier de l’artiste décorée de peintures murales d’inspiration mozarabe, ses œuvres dans un musée entièrement renové, et un charmant jardin d’agrément.

Saturday 13 May, 21:00

The museum is dedicated to the painter Charles Milcendeau. In a green setting, you will discover the surprising house-studio of the artist decorated with wall paintings of Mozarabic inspiration, his works in a completely renovated museum, and a charming pleasure garden.

Crédit : ©droits réservés