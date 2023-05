En Musique ! Interlude musicale au musée Musée charles friry, 13 mai 2023, Remiremont.

samedi 13 mai 2023 – 20:45 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit

Les élèves de l’école de musique assurent une ambiance musicale unique pour accompagner votre découverte nocturne.

Musée charles friry 12 rue du général Humbert, 88200, Remiremont, Vosges, Grand Est 88200 Remiremont Vosges Grand Est

Charles Friry : Commercy 1802 – Remiremont 1881 – Magistrat C’est en 1833, à la suite de son mariage à Remiremont qu’il s’installe dans une demeure historique ayant appartenu au chapitre noble de Remiremont. Erudit, collectionneur passionné, il enrichira sa maison d’une quantité d’oeuvres d’art et de peintures. Cette maison-musée est devenue en 1985, musée municipal. La pièce maîtresse est Le Vielleur par Georges de La Tour.

Saturday 13 May, 20:45 In Music! Musical interlude at the museum European Night of Museums 2023

Charles Friry: Commercy 1802 – Remiremont 1881 – Magistrate It is in 1833, following its marriage in Remiremont that it settles down in a historic house having belonged to the noble chapter of Remiremont. Erudite person, passionate collector, he will enrich his house of a quantity of works of art and of paintings(paints). This house-museum became in 1985, local museum. The major component is Vielleur by Georges de La Tour.

Crédit : ©Musées de Remiremont