Paul Nicolas, un maître-verrier Musée Charles de Bruyères, 13 mai 2023, Remiremont.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée Libre Handicap moteur. Gratuit

Visite guidée de l’exposition temporaire dédiée a Paul Nicolas, maître-verrier et élève d’Émile Gallé.

Visite commentée par Françoise Nicolas, petite-fille et spécialiste de Paul Nicolas.

Musée Charles de Bruyères 70, rue Charles de Gaulle, 88200 Remiremont 88200 Remiremont Vosges Grand Est

http://www.remiremont.fr/culture/musees.php

Musée aux riches collections : peintures françaises 19e s., peinture hollandaise du 17e s. Verrerie art nouveau lorraine, céramique d’Emile Gallé. Faïences lorraines, françaises et Delft. Peintures italiennes 17e et 18e s. Peintures lorraines 18e-19e s. Arts décoratifs : 17e-début 19e s. Sculptures médiévales.

Saturday 13 May, 20:00 Paul Nicolas, a master glassmaker European Night of Museums 2023

Museum in the rich collections: French paintings(paints) 19th s., Dutch painting(paint) of the 17th s. Glass factory(Glass-making) art nouveau Lorraine, ceramic of Emile Gallé. Of Lorraine, French earthenwares and Delft. Italian paintings(paints) 17th and 18th s. 18th paintings(paints) of Lorraine – 19th s. Decorative arts: 17th – the 19th beginning s. Medieval sculptures.

Crédit : ©Musées de Remiremont