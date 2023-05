Lecture musicale « Musardez » Musée Champollion, 13 mai 2023, Vif.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:45 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Les Sept Familles vous proposent une lecture musicale autour de la fratrie Champollion et des thèmes qui leur étaient chers. En partant de la relation épistolaire qui a lié Jean-François Champollion à son frère aîné Jacques-Joseph, nous nous embarquerons pour une balade littéraire et musicale, une digression autour des livres, de la famille, de l’Orient et de l’égyptologie.

Musée Champollion 45 rue Champollion, 38450 Vif 38450 Vif Isère Auvergne-Rhône-Alpes Gratuit. Ouvert du mardi au dimanche. Horaires d’ouverture du 1er avril au 31 octobre : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h. Horaires d’ouverture du 1er novembre au 31 mars : de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h. Fermeture les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et entre le 25 décembre et le 1er janvier

https://musees.isere.fr/musee/musee-champollion

Installé dans le Domaine « Les Champollion », le Musée Champollion est dédié à l’œuvre des frères Champollion et à la naissance de l’égyptologie. Au sein de la maison de maître, les espaces reconstitués, les objets personnels et notes de travail vous plongent dans l’effervescence intellectuelle du début du 19e siècle. De l’Isère jusqu’aux rives du Nil, assistez à la redécouverte de l’Égypte et à la naissance de l’égyptologie. Profitez également du jardin et du parc, restitués dans l’esprit du 19e siècle.

Located in the Domaine «Les Champollion», the Champollion Museum is dedicated to the work of the Champollion brothers and to the birth of Egyptology. Within the mansion, the reconstructed spaces, personal items and work notes plunge you into the intellectual effervescence of the early 19th century. From Isère to the banks of the Nile, witness the rediscovery of Egypt and the birth of Egyptology. Also enjoy the garden and the park, restored in the spirit of the 19th century.

Crédit : © Guiseppe Colarusso