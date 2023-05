Vraies fausses visites des musées Musée Champollion – Les Écritures du Monde, 13 mai 2023, Figeac.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

La nuit européenne des musées est toujours l’occasion d’ouvrir grand les portes du musée pour vous y accueillir librement le temps d’une soirée.

De 20h à minuit, nous vous proposons de découvrir autrement les collections du musée Champollion-Les Écritures du Monde mais également celle du musée d’Histoire, ouvert exceptionnellement ce soir-là.

Cette année nous avons fait appel à la Compagnie « Avis de pas Sage » pour vous concocter de vraies fausses visites des musées. Laissez-vous guider par les comédiens, avec inventivité et humour, ils vous conteront une autre histoire des collections.

«La Cie Avis de pas Sage est une compagnie professionnelle lotoise

réunie en collectif d’artistes qui propose tout type de créations théâtrales »

> musée Champollion – Les Écritures du Monde

> musée d’Histoire de Figeac

En association avec la compagnie Avis de pas Sage

Musée Champollion – Les Écritures du Monde Place Champollion, 46100 Figeac, Lot, Occitanie, France 46100 Figeac Lot Occitanie

http://www.musee-champollion.fr

© musée Champollion – Les Écritures du Monde

Installé dans la maison natale de Jean-François Champollion, le musée se consacre à l’histoire des écritures du monde. A partir des travaux du déchiffreur des hiéroglyphes, les collections racontent la fabuleuse aventure de l’écriture qui a commencé il y a 5300 ans.

