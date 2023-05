Déambulation contée Musée Casa Pairal, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre et gartuite . Gratuit

Une promenade insolite dans le sillon des contes et légendes qui résonnenet, de la montagne à la mer, avec les collections d’objets du musée, bercée par le ressac de musiques et de chants traditionnels revisités.

Musée Casa Pairal Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan 81150 Castelnau-de-Lévis Tarn Occitanie Horaires Nuit des musées : 15h – 00h

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal

Le Castillet, porte Nord de la Ville de Perpignan, ancienne forteresse puis prison, il abrite aujourd’hui le musée de la Casa Pairal.

Le Castillet, north gate of the city of Perpignan, former fortress then prison, it now houses the museum of the Casa Pairal.

Crédit : © Cie Pa d’Ocell