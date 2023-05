Visite à 2 voix, à la lampe torche Musée Casa Pairal, 13 mai 2023, Castelnau-de-Lévis.

samedi 13 mai 2023 – 23:00 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Sur réservation au 04 68 35 42 05

Nombre de places limitées

Tout public, à partir de 9 ans

Arrivée conseillée 15 minutes avant . Gratuit | Sur inscription 04 68 35 42 05

Une visite à la lampe torche, dans le Castillet, plongé dans le noir, en passant par les escaliers dérobés…

Lampe torche obligatoire, lampe de téléphone portable non admise.

Musée Casa Pairal Le Castillet, Place de Verdun, 66000 Perpignan 81150 Castelnau-de-Lévis Tarn Occitanie Horaires Nuit des musées : 15h – 00h

https://www.mairie-perpignan.fr/culture-patrimoine/culture/musees/casa-pairal

Le Castillet, porte Nord de la Ville de Perpignan, ancienne forteresse puis prison, il abrite aujourd’hui le musée de la Casa Pairal.

Saturday 13 May, 23:00

Le Castillet, north gate of the city of Perpignan, former fortress then prison, it now houses the museum of the Casa Pairal.

Crédit : © Office Tourisme Perpignan