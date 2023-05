Cindy Pooch en concert Musée Carnavalet – histoire de Paris, 13 mai 2023, Paris.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Handicap moteur. Gratuit

Le musée Carnavalet-Histoire de Paris, en partenariat avec Paris Music Festival, accueille la chanteuse **Cindy Pooch** pour un concert exceptionnel au sein de ses collections.

**Horaires des performances :**

* 20h

* 21h

Plus d’informations [ici](https://www.carnavalet.paris.fr/visiter/offre-culturelle/nuit-europeenne-des-musees-cindy-pooch-en-concert).

Musée Carnavalet – histoire de Paris 23 rue de Sévigné 75003 Paris Paris 3e Arrondissement 75003 Paris Paris Île-de-France Métro : Saint-Paul (ligne 1), Rambuteau (ligne 11) ou Chemin vert (ligne 8) Bus : 29, 69, 76, 96 Vélib’: 3002, 3013, 4010, 4013

http://www.carnavalet.paris.fr

Le musée Carnavalet, consacré à l’histoire de Paris et de ses habitants, conserve des collections qui illustrent l’évolution de la ville de l’antiquité à nos jours. Il présente dans une centaine de salles un vaste choix d’oeuvres d’art, souvenirs et maquettes montrant l’aspect de la capitale à diverses époques et évoquant sa vie quotidienne et intellectuelle.

Le musée Carnavalet est fermé pour rénovation depuis le 2 octobre 2016 et jusqu’à fin 2019.

Saturday 13 May, 20:00

The Carnavalet museum, devoted to the history(story) of Paris and its inhabitants, keeps(preserves) collections which illustrate the evolution of the city of the antiquity(antique) in our days. It presents in a hundred of rooms a large choice(selection) of works of art, memories and models showing the aspect of the capital in diverse times(periods) and evoking its everyday life and intellectual. The Carnavalet museum is closed for renovation since October 2nd, 2016 and till end on 2019.

Crédit : ©Antoine Mercusot