Nogent-sur-Seine Visites mystères Musée Camille Claudel, 13 mai 2023, Nogent-sur-Seine. samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023 Départ du hall d’accueil toutes les 15 minutes

Visite de 20 minutes environ Handicap moteur. Gratuit Tirez au sort un thème et partez à la découverte des œuvres phares du musée ! Musée Camille Claudel 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est 10400 Nogent-sur-Seine Aube Grand Est http://www.museecamilleclaudel.fr Saturday 13 May, 20:00 Mystery visits European Night of Museums 2023 Crédit : ©Marco Illuminati Détails Catégories d’Évènement: Aube, Nogent-sur-Seine Autres Lieu Musée Camille Claudel Adresse 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est Ville Nogent-sur-Seine Departement Aube

