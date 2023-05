Le musée, la nuit Musée Camille Claudel, 13 mai 2023, Nogent-sur-Seine.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Visite de 30 minutes environ Handicap moteur. Gratuit

Une fois la nuit tombée et les lumières éteintes, découvrez le musée à la lueur d’une lampe de poche. Par petits groupes, suivez un médiateur dans l’exploration des sculptures qui se dévoilent dans la pénombre. Surprise et émerveillement garantis !

Musée Camille Claudel 10, rue Gustave Flaubert, 10400 Nogent-sur-Seine, Aube, Grand Est 10400 Nogent-sur-Seine Aube Grand Est

http://www.museecamilleclaudel.fr

Saturday 13 May, 22:00 The museum, at night European Night of Museums 2023

Crédit : © Abril M barruecos