Visite de l’exposition « Aussi longtemps qu’il y aura de la lumière » Musée Calbet, 13 mai 2023, Grisolles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre. . Gratuit

Dans une ambiance exceptionnellement tamisée, profitez du dernier jour de l’exposition « Aussi longtemps qu’i y aura de la lumière » !

La mémoire comme point de départ, comme fragment d’une histoire commune devient un lieu de rencontre entre l’art et le territoire. L’artiste Victoria Niki est partie explorer des récits de vie de grisollais, leurs souvenirs des célébrations d’autrefois, afin de trouver « la graine » qui a engendré cette exposition. Dans le contexte actuel, marqué par une crise sanitaire ainsi que par des guerres territoriales, le mot liberté prends un « nouveau » sens, un sens depuis longtemps oublié : la liberté de célébrer et de se rassembler, la liberté d’être soi dans son identité profonde sans subir les altérations extérieures.

Dernier jour de cette exposition qui se déroule sous le signe de la Liberté et de sa célébration. Aussi longtemps qu’il y aura de la lumière, la liberté éclairera nos chemins.

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles 82170 Grisolles Tarn-et-Garonne Occitanie

http://www.museecalbet.com

A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

Saturday 13 May, 20:00 Visit of the exhibition « As long as there is light » European Night of Museums 2023

Across the presentation(display) of its ethnographic, technical and artistic collections, the Calbet museum proposes in year an invigorating reading of the heritage, alloying contemporary creation and historic look. A living and open museum where express themselves in year all colours of heritage…

