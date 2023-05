Visite des « trésors » des réserves à la lampe torche Musée Calbet, 13 mai 2023, Grisolles.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Renseignements et inscriptions sur contact@museecalbet.com . Sur inscription | Gratuit

Où se trouve les collections du musée qui ne sont pas exposées? Dans quelles conditions sont-elles conservées? Le musée se propose de vous faire découvrir ses « trésors » cachés dans les réserves lors d’une visite originale à la lampe torche.

Durée : 30 minutes (4 créneaux disponibles entre 20h et 22h)

Musée Calbet 15 rue Jean de Comère, 82170, Grisolles 82170 Grisolles Tarn-et-Garonne Occitanie

http://www.museecalbet.com

A travers la présentation de ses collections ethnographiques, techniques et artistiques, le musée Calbet propose à l’année une lecture vivifiante du patrimoine, alliant création contemporaine et regard historique. Un musée ouvert et vivant où s’expriment à l’année toutes les couleurs du patrimoine…

Saturday 13 May, 20:00 Visit of the « treasures » of the flashlight reserves European Night of Museums 2023

Across the presentation(display) of its ethnographic, technical and artistic collections, the Calbet museum proposes in year an invigorating reading of the heritage, alloying contemporary creation and historic look. A living and open museum where express themselves in year all colours of heritage…

Crédit : ©museecalbet