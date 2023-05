Abbeville 2050 – La fresque murale participative Musée Boucher de Perthes, 13 mai 2023, Abbeville.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

Arrêtez-vous un instant et imaginez une ville de demain plus grande, plus verte et plus moderne. Accompagnée de Christian Migeon, membre du duo d’artisans-designers Migeon&Migeon, réalisez une fresque participative et imaginez Abbeville en 2050.

**En pratique** : en continu de 19h30 à 21h – Palier du 3e étage.

Musée Boucher de Perthes 24 rue Gontier-Patin, 80100 Abbeville 80100 Abbeville Somme Hauts-de-France

Saturday 13 May, 19:30

Crédit : ©Agence ZOO / Arthur Bonifay