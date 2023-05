Visite guidée des collections du musée Bossuet Musée Bossuet Meaux Catégories d’Évènement: Meaux

Seine-et-Marne Visite guidée des collections du musée Bossuet Musée Bossuet, 13 mai 2023, Meaux. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023 inscription conseillée . Gratuit 01 83 69 04 90, musee.bossuet@meaux.fr Visite guidée des salles du musée pour découvrir à la fois l’histoire du lieu (ancien palais épiscopal de Meaux) et la variété des colections d’art et d’histoire. Musée Bossuet 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux 77100 Meaux Seine-et-Marne Île-de-France Autoroute A4 Direction Nancy – sortie Meaux, centre Historique, Cathédrale – SNCF : Gare de l’Est-Banlieue http://www.musée-bossuet.fr Saturday 13 May, 20:30 Crédit : Détails Catégories d’Évènement: Meaux, Seine-et-Marne Autres Lieu Musée Bossuet Adresse 5 place Charles de Gaulle 77100 Meaux Ville Meaux Departement Seine-et-Marne

