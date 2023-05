Visite les yeux bandés Musée Bonnard, 13 mai 2023, Le Cannet.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

sur inscriptin . Gratuit | Sur inscription atelier@museebonnard.fr

Partez pour une découverte sensorielle et imaginative des collections

Nos médiatrices détailleront certaines oeuvres pour laisser chacun imaginer, rêver.

La découverte du tableau, une fois démasqué, ne pourra que vous surprendre.

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet 06110 Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km

Depuis le 26 juin 2011 est ouvert au Cannet le musée Bonnard, premier au monde dédié à l’œuvre de Pierre Bonnard, figure marquante de l’art des XIXe et XXe siècles.

Saturday 13 May, 20:00

Since June 26th, 2011 am open in Cannet the nice, first museum to the world devoted to the work of Pierre Bonnard, the notable face(figure) of the art of the XIXth and XXth centuries.

