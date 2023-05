Visite à la lampe torche des collections Musée Bonnard, 13 mai 2023, Le Cannet.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 22:30 Nuit européenne des musées 2023

sur inscription Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription atelier@museebonnard.fr

Quand la nuit tombe et le silence se fait, muni d’une lampe torche suivez le guide pour une déambulation exceptionnelle.

Seul le faisceau lumineux d’une lampe torche vous aidera à percer les secrets d’une sélection d’oeuvres emblématiques et les explorer dans le menu détail.

Vous verrez que rien n’a été laissé au hasard !

Etonnements garantis !

(Munissez-vous de votre lampe torche ou de votre téléphone portable)

Musée Bonnard 16 boulevard Sadi Carnot, 06110 Le Cannet 06110 Le Cannet Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Autoroute A8 depuis Marseille/Lyon ou Nice/Monaco/Italie sortie autoroute n°42 Bus Azur n° 1 / 4 / 11 /13 arrêt Musée Bonnard/Mairie du Cannet Gare SNCF de Cannes (4 km) Aéroport de Nice (25 km

Depuis le 26 juin 2011 est ouvert au Cannet le musée Bonnard, premier au monde dédié à l’œuvre de Pierre Bonnard, figure marquante de l’art des XIXe et XXe siècles.

