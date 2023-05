Cela bouge à tous les étages Musée bernard d’agesci, 13 mai 2023, Niort.

samedi 13 mai 2023 – 20:15 ⤏ 21:00, 21:15 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap visuel. Gratuit

Les élèves de première de la spécialité Histoire des arts du Lycée Jean Macé de Niort sont venus tout au long de l’année découvrir les collections du musée lors de visites commentées.

Chaque élève va présenter son œuvre coup de cœur en la rendant accessible au public malvoyant ou au jeune public ou en préparant une médiation à l’aide de différents dispositifs : des tablettes numériques et un système audio avec oreillettes et micro.

Musée bernard d’agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort 79000 Niort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

http://www.agglo-niort.fr

Cabinet de curiosités et lieu de vies : écrin de collections Sciences et Arts pour un voyage dans les temps. Des collections Beaux-Arts, arts décoratifs, ethnographiques, musiques, Histoire Naturelle dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, un Conservatoire de l’éducation…

Cabinet(Office) of curiosity and place of lives: case of collections Sciences and Arts for a journey in time. collections Fine Arts, decorative arts, ethnographic, musics, Natural history among which regional ornithological and geological collections, an Academy of education …

Crédit : ©Niortagglo