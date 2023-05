Visite à la lampe torche Musée bernard d’agesci, 13 mai 2023, Niort.

samedi 13 mai 2023 – 22:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

An.So dévoilera son univers à la lumière de lampes torches, exploration éclairante à tous les sens du terme pour une découverte lumineuse de ses Passeurs et de ses Crieurs.

Musée bernard d’agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort 79000 Niort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Cabinet de curiosités et lieu de vies : écrin de collections Sciences et Arts pour un voyage dans les temps. Des collections Beaux-Arts, arts décoratifs, ethnographiques, musiques, Histoire Naturelle dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, un Conservatoire de l’éducation…

Crédit : ©An.So