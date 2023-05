Visite de l’atelier de restauration de peinture et arts graphiques Musée bernard d’agesci, 13 mai 2023, Niort.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00, 22:00 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Nombre de places limitées, sur inscription. . Gratuit | Sur inscription https://boutique-musees.niortagglo.fr/, 0549787200

Le musée Bernard d’Agesci héberge dans ses locaux un atelier de restauration de peintures et arts graphiques, qui est placé sous le contrôle scientifique et technique du Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF).

Des restaurateurs habilités à intervenir sur des œuvres appartenant aux Musées de France y sont régulièrement accueillis. L’atelier leur offre sur 500 m2 un cadre et des conditions de travail exceptionnels. Il est mis à leur disposition moyennant une participation journalière ou hebdomadaire.

Musée bernard d’agesci 26 avenue de Limoges, 79000 Niort 79000 Niort Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Cabinet de curiosités et lieu de vies : écrin de collections Sciences et Arts pour un voyage dans les temps. Des collections Beaux-Arts, arts décoratifs, ethnographiques, musiques, Histoire Naturelle dont des collections ornithologiques et géologiques régionales, un Conservatoire de l’éducation…

Cabinet(Office) of curiosity and place of lives: case of collections Sciences and Arts for a journey in time. collections Fine Arts, decorative arts, ethnographic, musics, Natural history among which regional ornithological and geological collections, an Academy of education …

