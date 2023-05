Animation jeune public : jeu d’évasion Musée Barbey d’Aurevilly, 13 mai 2023, Saint-Sauveur-le-Vicomte.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30, 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Nombre de places limité. . Gratuit 06 31 66 15 93

Louise Read vient de terminer la préparation d’une grande exposition parisienne sur Barbey d’Aurevilly. Elle est venue à St-Sauveur-le-Vicomte, dans la maison natale de l’auteur, superviser la préparation des malles qui doivent partir pour Paris dans la nuit. L’ambiance est à la fête. Impatiente, elle ne résiste pas à dévoiler aux visiteurs présents l’objet clé de l’exposition, jamais montré jusqu’à maintenant : le cachet d’Onyx. En ouvrant le coffret, l’objet a disparu…. Les visiteurs ont 45 minutes pour retrouver l’objet et sortir du musée.

Musée Barbey d’Aurevilly 64 rue Bottin Desylles, 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche Normandie

Le musée, aménagé dans la demeure familiale de l’écrivain, abrite de nombreux portraits et caricatures, un grand nombre de lettres autographes, manuscrits et éditions illustrées de ses œuvres littéraires, ainsi que ses effets personnels et vêtements de dandy flamboyant.

Saturday 13 May, 19:30, 21:00

The museum, done up in the family house of the writer, shelters numerous portraits and caricatures, a large number of autographic letters, handwritten and publishing(editions) illustrated with its literary works, as well as its personal belongings and clothes of flamboyant dandy.

Crédit : ©PAHCC