Musée Bajén-Vega à la lueur des bougies et au son jazzy !

Tarn Musée Bajén-Vega à la lueur des bougies et au son jazzy ! Musée bajen vega, 13 mai 2023, Monestiés. samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023 Entrée gratuite . Gratuit Le temps d’une soirée, le public est invité à découvrir gratuitement, de manière insolite et festive les richesses du Musée Bajén-Vega à Monestiés.

Dès 20h30, c'est à la lueur de la bougie que les tableaux de Francisco Bajén et de Martine Vega apparaîtront. Vous pourrez déambuler sur les 2 étages au rythme jazzy de l'association Jazz Club du Moulin qui proposera une prestation live. Musée bajen vega nc, Monestiés, Tarn, Occitanie 81640 Monestiés Tarn Occitanie http://www.tourisme-monesties.com Saturday 13 May, 20:30

