Lèche vitrine nocturne : Aux Anciens Commerces

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:00

Nuit européenne des musées 2023

Tarif unique à 5€, gratuit pour les -6 ans

Venez visiter le musée de nuit ! Pour l'occasion certaines pièces du musée seront éclairées à la bougie.

Plongez dans les années 1940 en visitant notre maison sous l’occupation, remontez le temps jusqu’au 19e siècle pour découvrir la vingtaine de commerces d’autrefois… Dépaysement garanti ! De 20h à minuit. Dernier accès à 23h.

Musée Aux Anciens Commerces
279 chemin du Lavoir
49700 Doué-la-Fontaine
Maine-et-Loire
Pays de la Loire

