Souvent méconnu, le Second Empire est une période charnière pour l’évolution de la société française, en lien avec la révolution industrielle. Les changements sociaux marquent la mode dans ses matières, ses formes et ses usages, notamment avec la robe à crinoline, emblème de cette période.

A travers une invitation à découvrir les danses des bals de cour de la première moitié du 19e siècle, Cathy Raynal et son association Le Quadrille phocéen proposent une présentation des costumes et accessoires à la mode, du 1er au Second Empire.

Musée Auguste Jacquet Place Raimond VII, 30300 Beaucaire

situé dans le parc arboré du château de Beaucaire, le musée Auguste Jacquet est un musée d’histoire et d’archéologie.

