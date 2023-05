Dieux et héros dans les collections du musée musée archéologique Théo Desplans Vaison-la-Romaine Catégories d’Évènement: Vaison-la-Romaine

Vaucluse Dieux et héros dans les collections du musée musée archéologique Théo Desplans, 13 mai 2023, Vaison-la-Romaine. samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:30 Nuit européenne des musées 2023 Handicap moteur. Gratuit Présentation proposée par les élèves de première du lycée Stéphane Hessel, dans le cadre du dispositif « La classe, l’œuvre ! » musée archéologique Théo Desplans place du chanoine Sautel 84 110 Vaison La Romaine 84110 Vaison-la-Romaine Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur accès par l’entrée du site archéologique Saturday 13 May, 19:30 Crédit : ©mairie de vaison-la-romaine Détails Catégories d’Évènement: Vaison-la-Romaine, Vaucluse Autres Lieu musée archéologique Théo Desplans Adresse place du chanoine Sautel 84 110 Vaison La Romaine Ville Vaison-la-Romaine Departement Vaucluse

