« Musées pour tous » Musée archéologique, 13 mai 2023, Strasbourg.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit et sans réservation Handicap intellectuel | Handicap auditif | Handicap visuel | Handicap moteur. Gratuit

« Musées pour tous »: jeux et conversations libres avec des étudiants de l’Université de Strasbourg dans les collections du musée.

Musée archéologique 2 place du Château-Palais Rohan, 67000 Strasbourg 67000 Strasbourg Bas-Rhin Grand Est

http://www.musees.strasbourg.eu/index.php?page=musee-archeologique

Installé dans les sous-sols du Palais Rohan, le Musée Archéologique – l’un des plus importants de France par l’ampleur de ses collections – vous convie à découvrir plusieurs millénaires de l’histoire de l’Alsace, de 600 000 avant J.C. à 800 après J.C. : les chasseurs de mammouths du Paléolithique, les premiers agriculteurs du Néolithique, les nécropoles des Ages de Bronze et du Fer, la vie quotidienne des Gallo-Romains et la richesse de la civilisation mérovingienne en Alsace.

Saturday 13 May, 20:00 « Museums for all » European Night of Museums 2023

Having installed(settled) in the basements of the Palace Rohan, the Archaeological Museum – one of the most important of France by the scale of its collections – invites you to discover several millenniums of the history(story) of Alsace, of 600 000 before J.C. in 800 AD.: the hunters(fighters) of mammoths of the Palaeolithic, the first farmers of the Neolithic, the necropolises of bronze ages and of some Iron, everyday life of the Gallo-Romans and wealth of the Merovingian civilisation in Alsace.

Crédit : © Musées de Strasbourg