Légendes des fondateurs de Rome Musée archéologique Paul Soyris, 13 mai 2023, Murviel-lès-Montpellier.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 21:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

De Numitor chassé par son frère Amulius à la louve sauvant Romulus et Rémus d’une mort certaine en passant par l’affrontement des Horaces et des Curiaces, prenez place pour écouter quelques légendes des fondateurs de la Ville Eternelle.

Musée archéologique Paul Soyris 8 rue de l’ancienne mairie 34570 Murviel-lès-Montpellier 34570 Murviel-lès-Montpellier Hérault Occitanie Parking de l’Esplanade à 200 m; place de parking PMR devant le musée. Le musée est accessible aux personnes à mobilité réduite. Les chiens-guides d’assistance et d’accompagnement sont autorisés dans le musée.

Inauguré en 1960 à l’initiative de MM. Joseph MICHEL et Paul SOYRIS, un viticulteur murviellois passionné d’archéologie, le musée archéologique de Murviel témoigne de la vie quotidienne des Samnagenses durant l’Antiquité.

La cité antique, située sur la colline du Castellas a été occupée entre le IIe siècle avant notre ère et le IIIe siècle. Bénéficiant du droit latin, elle accède à l’indépendance et possède ses propres magistrats vers le milieu du Ier siècle avant notre ère, lui permettant un développement rapide. S’étendant sur près de 30 hectares, le site archéologique du Castellas comporte de remarquables vestiges d’une place monumentale marquée par les influences gréco-italiques ainsi que des traces d’habitats et d’artisanat. Un sanctuaire monumental, découvert récemment, ainsi que les ruines de thermes privés dans une villa, complètent les vestiges antiques découverts à Murviel.

Le musée archéologique Paul Soyris, situé dans le vieux village, vous invite à découvrir les plus beaux vestiges provenant du site archéologique du Castellas et de ses environs, et partir à la rencontre des us et coutumes des Samnagenses.

Inaugurated in 1960 on the initiative of MM. JOSEPH MICHEL And PAUL SOYRIS, a wine-grower murviellois passionate about archaeology, the archaeological museum of Murviel testifies the everyday life of Samnagenses during antiquity. The ancient city(estate), located on the hill of Castellas was occupied between the IIth century before our era and the IIIth century. Benefiting from right(straight) Latin, it reaches independence and possesses his(her) own magistrates towards the environment(middle) of Ier century before our era, allowing him(her) a fast development. Extending on about 30 hectares, the archaeological site of Castellas contains remarkable vestiges of a monumental place(square) marked by Greco-italic influence as well as tracks of housing environments and of small business sector(crafts). A monumental, bare sanctuary recently, as well as the ruins of thermal baths deprived in a villa, supplement the ancient vestiges discovered in Murviel. The archaeological Paul Soyris museum, located in the old village, invites you to discover the most beautiful vestiges resulting(coming) from the archaeological site of Castellas and from the its vicinity, and to leave on the meeting of customs(US) and customs of Samnagenses.

Crédit : © Site archéologique Lattara – Musée Henri Prades