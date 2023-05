Petite nuit du jeu Musée archéologique du Trésor d’Eauze, 13 mai 2023, Eauze.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Dès 7 ans. . Gratuit

_En collaboration avec la Ludothèque d’Eauze._

Une nuit pour toutes et pour tous, où jouer est LE mot d’ordre !

Au programme : jeux de société, de stratégie, d’enquêtes autour de l’Antiquité.

Musée archéologique du Trésor d'Eauze Place de la République, Eauze 32800 Eauze Gers Occitanie

Le musée archéologique du trésor d’Eauze abrite un exceptionnel trésor, mis au jour en 1985 dans le secteur de l’ancienne gare de la ville. Il était constitué de plus de 28 000 monnaies, dont la plupart étaient en argent, et d’une cinquantaine de bijoux et d’objets précieux, le tout pesant près de 120 kilos. Outre la présentation de ce trésor exceptionnel, le musée, labellisé « Musée de France », abrite des collections permanentes allant de la Préhistoire à l’époque mérovingienne. Sa collection d’objets préhistoriques constitue d’ailleurs un ensemble unique dans le sud-ouest et fait référence dans le domaine.

The Musée Archéologique du Trésor d’Eauze houses an exceptional treasure, which was discovered in 1985 in the area of the city’s former railway station. It was made up of more than 28,000 coins, most of which were silver, and about 50 jewels and precious objects, weighing in at nearly 120 kilos. In addition to presenting this exceptional treasure, the museum, labelled «Musée de France», houses permanent collections ranging from prehistory to the Merovingian era. Its collection of prehistoric objects constitutes a unique set in the southwest and is a reference in the field.

Crédit : ©ElusaCapitaleAntique