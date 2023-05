Visite libre de la forteresse Musée archéologique départemental de Jublains, 13 mai 2023, Jublains.

samedi 13 mai 2023 – 22:30 ⤏ 23:00 Nuit européenne des musées 2023

Prêt de lampes sur demande . Gratuit

La nuit tombe, le calme se fait entendre, les oiseaux de nuit sifflent… Les murs de la forteresse se font plus impressionnants dans la pénombre : oserez-vous y entrer ?

Musée archéologique départemental de Jublains 13 Rue de la Libération 53160 Jublains, Mayenne, Pays de la Loire 53160 Jublains Mayenne Pays de la Loire route de Montsurs

http://www.museedejublains.fr

Le musée de Jublains rassemble les collections archéologiques du département. S’appuyant sur un site unique dans l’Ouest de la France, il présente de riches collections qui invitent à découvrir la vie en Mayenne aux époques gauloise et romaine.

Saturday 13 May, 22:30 Free visit of the fortress European Night of Museums 2023

The museum of Jublains gathers(collects) the archaeological collections of the department. Leaning on an unique(only) site in the West of France, he(it) presents rich collections which invite to discover life in Mayenne in times(periods) Gallic and Roman.

Crédit : ©Emilie Deletang