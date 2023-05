Atelier vitrail Musée archéologique de Martizay, 13 mai 2023, Martizay.

samedi 13 mai 2023 – 19:30 ⤏ 20:00 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre Handicap moteur. Gratuit | Sur inscription musee.martizay@orange.fr

A partir d’un motif de leur choix, les participants procèdent par découpage-collage de papier vitrail.

Musée archéologique de Martizay 14 place de l’église, 36220 Martizay 36220 Martizay Indre Centre-Val de Loire

http://musee.martizay.pagesperso-orange.fr/index.html

Laissez-vous transporter dans le passé, sur les bords de la Claise, pour partager la vie des premiers habitants de Martizay : les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ont parcouru ces terres, les agriculteurs du Néolithique s’y sont installés, puis, il y a 2000 ans, bien avant que ne naisse le bourg de Martizay, les Gallo-Romains y ont construit une grande villa.

Les fragments de ses décors peints suscitent l’émotion : sur un fond rouge ou blanc, les peintres avaient parsemé les murs de masques, de feuillages, d’oiseaux et d’ombelles. Laissez vous entraîner à la découverte des techniques des artisans de l’Antiquité et de celles des archéologues d’aujourd’hui qui, patiemment, retrouvent les pièces manquantes et reconstituent le puzzle du décor disparu…

Saturday 13 May, 19:30

Let yourself be transported in the past, on the banks of the Claise, to share the life of the first inhabitants of Martizay: the Palaeolithic hunter-gatherers travelled these lands, the Neolithic peasants settled there, then, 2000 years ago, Long before the town of Martizay was born, the Gallo-Romans built a rich villa there.

Archaeological Museum of Martizay

Crédit : ©Musée archéologique de Martizay