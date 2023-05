ESCAPE GAME Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu, 13 mai 2023, Cavaillon.

samedi 13 mai 2023 – 21:00 ⤏ 22:00 Nuit européenne des musées 2023

Gratuit – Sur réservation uniquement auprès du service Patrimoine et Musées au 04.90.72.26.86 – Pas d’accès PMR . Gratuit

Escape Game pour les plus de 16 ans.

Partez à la recherche de l’artefact égaré…

Sur réservation

De 3 à 6 personnes.

Musée archéologique de l’Hôtel-Dieu 287 Grand’Rue 84300 CAVAILLON 84300 Cavaillon Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur Parking Saint-Julien (disque bleu) / Parking Gambetta ; Accès PMR seulement au RDC du Musée archéologique

Tout près de la Porte d’Avignon, vestige des anciens remparts de la ville, la chapelle de l’hôtel-Dieu et sa magnifique façade baroque (1755) accueillent les collections archéologiques du territoire depuis 1907.

Des premières installations préhistoriques du Luberon occidental et de la colline Saint-Jacques qui surplombe Cavaillon jusqu’à l’époque moderne dont la chapelle est l’un des plus beaux marqueurs, le parcours chemine à travers l’histoire de la cité. De ses origines, un exceptionnel ensemble d’inscriptions gallo-grecques témoigne des liens privilégiés qui unissaient la ville cavare naissante à la cité grecque de Marseille, tandis que la tête d’Agrippine symbolise l’intégration de Cavaillon au cœur de l’Empire romain.

Close to the Porte d’Avignon, a vestige of the city’s old ramparts, the Hôtel-Dieu chapel and its magnificent baroque façade (1755) have been home to the territory’s archaeological collections since 1907. From the first prehistoric installations of the Western Luberon and the Saint-Jacques hill overlooking Cavaillon until the modern era, whose chapel is one of the most beautiful markers, the route leads through the history of the city. From its origins, an exceptional set of Gallo-Greek inscriptions testifies to the privileged ties that united the nascent Cavara city with the Greek city of Marseilles, while the head of Agrippina symbolizes the integration of Cavaillon in the heart of the Roman Empire.

