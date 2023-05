Visite guidée à la lampe torche Musée archéologique de la bataille de Gergovie, 13 mai 2023, La Roche-Blanche.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30, 22:30 ⤏ 23:30 Nuit européenne des musées 2023

Tarifs : 8€ plein, 6€ réduit, gratuit moins de 6 ans et titulaire du pass annuel du musée / 20 personnes maxi par séance . Tarif habituel https://musee-gergovie.tickeasy.com/fr-FR/accueil

Venez découvrir le musée de Gergovie sous une autre lumière, quand la nuit tombe et le silence se fait, à travers une visite guidée nocturne à la torche électrique. Une déambulation exceptionnelle pour percer les secrets archéologiques de Gergovie, jusqu’aux douze coups de minuit…

Lors d’une visite à deux voix, les guides du musée proposeront des focus sur une sélection d’objets emblématiques de l’exposition permanente, alternant entre des lectures de textes antiques évoquant ces vestiges et leur présentation à la lumière des dernières découvertes archéologiques.

Musée archéologique de la bataille de Gergovie Plateau de Gergovie 63670 La Roche-Blanche 63670 La Roche-Blanche Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes

Ouvert fin 2019, le Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie accueille ses visiteurs sur les lieux de l’unique victoire de Vercingétorix contre Jules César durant la Guerre des Gaules.

Plus qu’une visite, le musée propose un parcours vivant et interactif. L’espace allie graphisme, maquettes, objets archéologiques et multimédias, avec comme point d’orgue une salle audiovisuelle immergeant le visiteur dans la Bataille durant laquelle les Gaulois l’emportèrent sur les Romains. Le parcours permet également de découvrir l’histoire des Gaulois en Auvergne ainsi que les origines géologiques du Plateau de Gergovie et des paysages grandioses qui l’entourent, notamment la Chaîne des Puys et la Faille de Limagne classées au patrimoine mondial de l’UNESCO.

L’oppidum de Gergovie est protégé au titre des monuments historiques

Saturday 13 May, 20:30, 22:30

Opened at the end of 2019, the Musée Archéologique de la Bataille de Gergovie welcomes its visitors to the site of Vercingetorix’s only victory against Julius Caesar during the Gallic War. More than a visit, the museum offers a lively and interactive itinerary. The space combines graphics, models, archaeological objects and multimedia, with an audiovisual room immersing the visitor in the Battle during which the Gauls prevailed over the Romans. The route also allows you to discover the history of the Gauls in Auvergne as well as the geological origins of the Plateau de Gergovie and the grandiose landscapes that surround it, including the Chaîne des Puys and the Faille de Limagne classified as a UNESCO World Heritage Site.

Crédit : ©Valentin Uta – Musée de Gergovie