La classe, l’œuvre ! – La mosaïque antique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**La mosaïque antique**

“Assemblage de pierres qui appartient aux Muses” : telle était l’expression utilisée par les Grecs et les Romains pour désigner ce type de décor. Laissez-vous guider par les élèves de CE2 de l’école du Nord de Dijon afin de découvrir cette technique de décoration et admirer leurs créations en mosaïque ici réunies en une œuvre collective.

_En continu, avec l’intervention des élèves de 20h à 21h30 – Salle Martin (2e étage)_

Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://www.dijon.fr

Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge.

Saturday 13 May, 20:00

Presentation(Display) of a large panorama of the presence of the man in Bourgogne of the Prehistory in Middle Ages.

Crédit : © Fanny Lallemant-Paulik