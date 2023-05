Concert « Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:30 ⤏ 21:30 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Music for two – Une viole et un violon dans l’Angleterre du XVIIe siècle**

Le Duo Coloquintes puise dans le répertoire virtuose des virginalistes anglais, et propose des transcriptions inédites de ce répertoire initialement écrit pour clavier. La quasi-intégralité des œuvres choisies est extraite d’une compilation, le recueil _Fitzwilliam Virginal Book_. Celui-ci, conservé au _Fitzwilliam Museum_ de Cambridge, réunit près de trois cents musiques écrites par différents auteurs pour être jouées sur un virginal à la Cour élisabéthaine puis à la maison Stuart. La diversité et la qualité des œuvres ont inspiré le duo pour les transcrire et ainsi en découvrir de nouvelles couleurs.

_Avec le Duo Coloquintes_

_À 20h30 (Durée 1h) – Dortoir des Bénédictins (1er étage)_

Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://www.dijon.fr

Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge.

Saturday 13 May, 20:30

Presentation(Display) of a large panorama of the presence of the man in Bourgogne of the Prehistory in Middle Ages.

Crédit : © Emmanuelle Huteau