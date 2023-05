Visite guidée « Les stèles funéraires gallo-romaines » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 21:30 ⤏ 21:45, 22:00 ⤏ 22:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Les stèles funéraires gallo-romaines**

Le musée archéologique possède un grand nombre de stèles funéraires gallo-romaine, quels mystères peuvent elles nous révéler sur la vie quotidienne de l’antique Côte-d’Or ?

_À 21h30 et 22h (durée 15 min) – Rendez-vous dans le scriptorium (sous-sol)_

Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://www.dijon.fr

Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge.

Saturday 13 May, 21:30, 22:00

Presentation(Display) of a large panorama of the presence of the man in Bourgogne of the Prehistory in Middle Ages.

Crédit : © Musée Archéologique de Dijon/François Perrodin