Visite guidée « Idées reçues sur les Gaulois » au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 22:30 ⤏ 22:45, 23:00 ⤏ 23:15 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**Idées reçues sur les Gaulois**

Nos ancêtres gaulois : blonds, casques à corne, moustachus et réfractaires. Mais le sont-ils vraiment ? Venez découvrir une civilisation pleine d’idées reçues.

_À 22h30 et 23h (durée 15 min) – Rendez-vous salle Lebel (2er étage)_

Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://www.dijon.fr

Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge.

Saturday 13 May, 22:30, 23:00

Presentation(Display) of a large panorama of the presence of the man in Bourgogne of the Prehistory in Middle Ages.

Crédit : © Musée Archéologique de Dijon/François Perrodin