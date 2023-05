Atelier d’arts plastiques au musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Nuit européenne des musées 2023

Entrée libre . Gratuit

**De la mosaïque au pixel art**

Atelier participatif pour une composition en couleur, découpage et collage : une juxtaposition de petits carrés joyeusement associés ! Cet atelier fait écho à la réalisation en mosaïque présentée ce soir dans le cadre du projet La classe, l’œuvre !

_En continu – Atelier des enfants, 2e étage_

Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge.

Saturday 13 May, 20:00

Presentation(Display) of a large panorama of the presence of the man in Bourgogne of the Prehistory in Middle Ages.

Crédit : © Philippe Bornier