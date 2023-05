Visite libre du musée archéologique Musée archéologique de Dijon, 13 mai 2023, Dijon.

samedi 13 mai 2023 – 20:00 ⤏ 23:59 Voyagez de la préhistoire au Moyen-Age avec les collections archéologiques du musée

Entrée libre . Gratuit

Musée archéologique de Dijon 5 rue Docteur Maret, 21000 Dijon, Côte-d’or 21000 Dijon Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

http://www.dijon.fr

Présentation d’un vaste panorama de la présence de l’homme en Bourgogne de la Préhistoire au Moyen-Âge.

Saturday 13 May, 20:00 Free visit of the archaeological museum Travel from prehistory to the Middle Ages with the museum’s archaeological collections

Presentation(Display) of a large panorama of the presence of the man in Bourgogne of the Prehistory in Middle Ages.

Crédit : © Musée archéologique de Dijon / Margot Sikora